О его смерти стало известно сегодня.

Сегодня, 11 декабря, стало известно о гибели Руслана Володина - одного из создателей фильма "Захар Беркут", который взял в руки оружие и пошел защищать Украину на фронте.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Как именно он погиб и на каком направлении это произошло - неизвестно. Также пока не сообщается дата и место похорон.

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Известно, что Руслан Володин был создателем таких фильмов и сериалов как "Захар Беркут", "Киборги", "Сторожевая застава", "Несокрушимая", "Нюхач" и других.

Напомним, вчера стало известно о гибели известного украинского актера Андрея Павленко, который обрел популярность после съемок в таких сериалах как "Подкидыши", "Ментовские войны", "Плохой хороший коп", "Нити судьбы", "Женский доктор", "Дорога домой" и других.

Известно, что у Андрея Павленко остались жена и двое детей.

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