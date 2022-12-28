Выступления состоятся летом 2023 года в Филадельфии, Нью-Йорке, Чикаго, Торонто, Монреале, Ванкувере, Сиэтле, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.

Украинская певица и сонграйтер, победительница конкурса "Евровидение-2016" Джамала анонсирует первые большие гастроли в США и Канаде. Новая программа будет состоять из материала разных периодов, который будет представлен в особой электронной интерпретации. Собственно, название тура - Like A Bird - является отсылкой к одноименному треку с альбома All Or Nothing.

Особую роль в программе будет играть новый EP "Поклик", записанный во время вынужденной разлуки артистки с домом. Мини-альбом полон ссылками к родной культуре и одновременно теплыми чувствами к дому.

С началом полномасштабного вторжения РФ Джамала стала голосом своего народа, приняв участие в десятках благотворительных акций на поддержку Украины. В течение 2022-го она посетила с выступлениями более 20 стран. В мае же этого года получила награду Атлантического совета США "За выдающееся лидерство артиста" – за борьбу и защиту украинской культуры и самобытности во время российского вторжения. А в декабре того же года певица выступила на премии The Kennedy Center Honors, которая ежегодно вручается выдающимся деятелям американской культуры.

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"Искусство имеет сверхмощную силу, и с каждым днем я все больше в этом убеждаюсь. Каждое выступление, каждая инициатива – маленький шаг к нашей великой победе. Моя миссия как представительницы украинской культуры остается неизменной – неустанно напоминать о своем доме, куда пришла война. И выступления в США и Канаде – еще одна возможность сказать громко об этом", – сказала Джамала.

Напомним, ранее Джамала рассказала о разрушенном оккупантами бизнесе в центре Киева.

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