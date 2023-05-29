Массированные ракетные атаки страна-террорист проводит едва ли не каждую ночь.

Уже не первую ночь россияне "накрывают" мирные города Украины ракетами и дронами. Очередной обстрел был ночью 29 мая, а также утром. Масштабная воздушная тревога прокатилась по всей стране. Рассказываем, как на нее отреагировали звезды.

MamaRika

Украинская певица MamaRika обратилась к подписчикам поздним утром. Она сказала, что, по ее ощущениям, настолько громких "прилетов" в ее районе не было с 24 февраля прошлого года. Знаменитость поблагодарила силы ПВО за то, что они охраняют воздушное пространство ночью.

"Утро всем. Наверное, неправильно было бы сказать, что это доброе утро. Наверное, все же доброе, потому что мы живы. Сказать, что это были две тяжелых ночи - не сказать ничего. Честно, для меня это хуже, чем в самом начале. У нас наверное так грохотало только 24 февраля. Это просто капец. Единственное, что я могу сказать - наши ПВО - это просто боги", - высказалась MamaRika, показав себя уставшую.

Видео дня

Андрей Бедняков

Украинский телеведущий родом из Мариуполя кратко прокомментировал ситуацию. Он написал, что по всей Украине снова воздушная тревога, россияне выпускают ракеты, а также добавил картинку с текстом: "Снова начинаешь перебирать слова в голове, а останавливаешься на одном - "п*дорасы".

Alyona Alyona

Рэперша тоже вышла на связь со своими фанатами рано утром. Она сообщила, что в три часа ночи были "прилеты" на Кировоградщине, откуда она как раз выезжала, и обстреливали Одессу, в которую она направляется. Alyona Alyona добавила, что очень важно донатить на армию, и каждая такая бессонная ночь - еще одно тому подтверждение.

Тина Кароль

Исполнительница выложила у себя в блоге карту воздушных тревог и написала: "ППО - наш Бог. ВСУ - наш отец. Украина - наша мать. Будем карать…"

Также на скриншоте было указано, что на данный момент нет информации по количеству "шахедов" и их вероятным целям, поэтому игнорировать сигналы воздушной тревоги крайне нежелательно.

Анна Тринчер

Утром 29 мая Анна Тринчер выложила в своем блоге видео того, как она делает макияж. В это время начался обстрел и за окном были слышны громкие взрывы. По выражению лица и словам звезды было понятно, что она была очень напугана.

"Типичное утро украинца. Вы как?" - написала звезда сериала "Школа".

Анна Кошмал

Актриса театра и кино ночью ехала из Киева в Харьков. Она также прикрепила в stories к фото с вокзала скриншот карты воздушных тревог, и призналась, что из-за этого вовсе не смогла выспаться.

Напомним, звезды сериала "Сверхъестественное" поддержали Украину.

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