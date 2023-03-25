Артист, который сейчас активно гастролирует по всему миру, получил в своем Instagram-блоге очередную порцию хейта от соотечественников.

Юморист Максим Галкин, который выступил против войны в Украине, сейчас живет с женой и детьми в Израиле. Но дома его почти не застать, поскольку комик дает концерты по всему миру. Например, сейчас он выступает в Америке.

На своей странице в Instagram Галкин обнародовал видеоприглашение, где рассказал о грядущих концертах, после чего нарвался на негатив от россиян. Люди, которые верят в то, что Максим якобы "предал" их, выступив против войны, заявляют, что его карьере пришел конец. Правда, это никак не сопоставляется с тем, что в реальности муж Пугачевой собирает на своих выступлениях полные залы.

Реакция соцсетей

"Через пару лет на ваш концерт никто не придёт. Это не злорадство, а просто печальная история завершения вашей актёрской деятельности"

"Хороший зазывало. Раньше директор был, а теперь сам"

"Да, обнищал видимо. Анонсы лезут из всех утюгов. А когда на родине жил, анонсы были вообще не нужны"

"Я перестаю вас уважать, Максим! Это горестно - разочаровываться в человеке, которого я безмерно уважала, любила!"

"В каждом ролике сплошное хвастовство и маниакальное стремление доказать свою востребованность и значимость"

"Как же низко вы пали! Как можно быть тем, кем вы сейчас являетесь, и быть рукопожатным? Невозможно! Вы позорный пример для своих детей!"

Однако в комментариях есть не только "желчь" от россиян, но и благодарность от адекватных фанатов. Например, Максима Галкина благодарят за поддержку Украины, которую он высказывает с первых дней полномасштабного вторжения.

Видео дня

Позиция Галкина о войне в Украине

Сразу после 24 февраля 2022 года, когда российская армия по приказу Путина полномасштабно вторглась в Украину, Максим Галкин заявил, что он против войны.

Затем в своем блоге он неоднократно рассказывал о том, что мирные украинцы ежедневно погибают из-за ракет, которые посылают по приказу кремлевского диктатора. За подобные высказывания у себя на родине Галкин был признан "иноагентом".

Напомним, пропагандист Соловьев вызверился на Галкина из-за шутки о голове Скабеевой.

Вас также могут заинтересовать новости: