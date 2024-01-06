Ролик, который опубликовала певица, за несколько часов собрал десятки тысяч лайков.

Украинская певица Тина Кароль ярко поздравила с Крещением - спела колядку "Нова радість стала" и показала, как проводит время с 15-летним сыном Вениамином.

Артистка в своем аккаунте в Instagram опубликовала поздравительный видеоролик из Карпат. Певица вот так подписала ролик: "С Крещением! Очищения от врагов с нашей земли и боли с нашей души!". На видео видно, как исполнительница и сын взбираются на подъемнике в снаряжении, которое надевают для катания на лыжах или сноубордах. Кроме того, Тина Кароль показала традиционные карпатские блюда и колядников.

Ролик за два часа собрал более 20 тысяч лайков. Интернет-пользователи по-разному его прокомментировали. "Шикарное пожелание", - считает irynka_samoshkina. "Крещение 19-го празднуем, с Рождеством всех поздравляю (через переход на новоюлианский календарь изменились даты некоторых церковных праздников, - Ред.)", - написал пользователь lirik__kir. "Классно, такая энергия идет прорывная", - поделилась мнением alla_borabora.

В центре внимания Тина Кароль - сын Вениамин и певица отдыхают

4 января сообщалось, что артистка и ее сын отправились на отдых в горы - решили побыть в украинских Карпатах. Журналисты узнали, что они весело проводят время вместе - катаются на лыжах и много гуляют.

Стоит отметить, что исполнительница редко видится с сыном, поскольку он учится в Великобритании и приезжает только во время каникул.

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