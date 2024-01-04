Они укатили в заснеженные горы.

Певица Тина Кароль вместе с сыном Вениамином отправилась на отдых в горы, в украинские Карпаты. Они весело проводят время вместе - катаются на лыжах, общаются с животными и много гуляют.

На своей странице в Instagram певица поделилась кадрами с их отдыха. На одном из снимков она позирует вместе с Веней в лыжных костюмах. Они оба улыбаются в камеру. К тому же Вениамин обнимает маму за плечо.

Заметно, что они счастливы, что им предоставилась возможность побыть вместе. Мама и сын редко видятся из-за того, что Вениамин учится в Великобритании, однако на каникулы он приезжает к звездной маме.

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На других снимках можно заметить, как Кароль гуляет со своим наследником по заснеженным лесам. Виды впечатляющие, как и сама атмосфера.

Напомним, ранее Тина Кароль расплакалась прямо на концерте. Она заговорила об Украине и тех ужасах, которые приходится переживать нашему народу. В результате артистка не смогла сдержать эмоций.

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