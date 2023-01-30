Оказалось, что одна из артисток интересуется проектом.

Украинская певица Jerry Heil призналась, что она не против стать новой героиней романтического реалити "Холостячка". Звезда интересуется проектом и даже смотрела 12 сезон "Холостяка" с Алексом Топольским.

В интервью "Як ти?" она пошутила с Григорием Решетником, что сначала она пригласила его на съемки своего клипа, а сейчас он должен ее "отблагодарить". Jerry Heil, как оказалось, претендует на роль героини реалити.

"Теперь ты меня пригласишь сниматься в "Холостячку". Я очень хотела на самом деле поучаствовать. Я просто последний сезон вместе со всеми смотрела, мне интересно очень. Меня интересует", - призналась певица.

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По словам Jerry Heil, она хочет, чтобы ее избранником стал исключительно украинец. Она не хочет строить отношения с парнями из других стран. В мужчинах она ценит честность, искренность, чувство юмора и амбициозность.

Напомним, ранее стало известно, что Jerry Heil упала в оркестровую яму. После падения она шокировала гематомой на лице.

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