Неприятный инцидент случился с певицей на концерте в Тернополе 21 декабря.

Украинская певица Jerry Heil, которая на концерте в Тернополе 21 декабря упала со сцены в оркестровую яму, показала огромную гематому на лице. Кожа в этом месте приобрела зеленоватый оттенок.

Вот как свое состояние прокомментировала исполнительница хита "Охрана, отмєна": "Седьмой день от падения, я позеленела".

Отметим, что ее уже выписали из больницы. Звезда рассказала, что ей все еще тяжело ходить, вставать и садиться, но она уверенно идет на поправку. Как поделилась сама Джерри, она даже начала заниматься музыкой:

"Утром писала в отеле новую песню, пока вы спали. Пока еще болит легкое, когда пою. Но вдохновение прошеное, надо ловить, пока есть".

Как травмировалась Jerry Heil

21 декабря она давала концерт в Тернополе. На видео попал момент, как она общалась со зрителями, затем поднялась по ступенькам на сцену и уверенно шагнула в оркестровую яму. После падения с трехметровой высоты у нее перелом ребра, сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Сама Jerry Heil призналась, что момент падения не очень хорошо помнит. Предполагает, что яму не заметила из-за того, что была ослеплена светом.

Напомним, Jerry Heil пожаловалась на последствия падения в оркестровую яму.

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