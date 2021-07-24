Летний сезон продолжается, а значит, украинские звезды дальше устраивают отпуска в разных уголках мира. Леся Никитюк не исключение!

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк отправилась на отдых - на этот раз она загорает в Черногории и оттуда хвастается невероятной фигурой.

На своей странице в Instagram Леся Никитюк поделилась снимком, на котором она позирует у входа на пляж с названием Nikkitiuk, что похоже на ее фамилию.

Звезда уже пошутила на эту тему: "Прикупила гостиницу... пока расслабляюсь, сейчас пивка принесут. Лето".

Телеведущая предстала перед объективом в ярком оранжево-белом бикини на тонких завязках. Знаменитость дополнила пикантный образ бусами на шее, солнцезащитными очками с прямоугольной оправой, несколькими браслетами на руке и золотистой цепочкой на щиколотке. Леся Никитюк выровняла и распустила белокурые волосы.

Сеть взбудоражил вид ее безупречной фигуры и сексуального тела: "Где у нее заканчиваются ноги? крутая Леся-здеся)", "Ну секси, ноги уже как у Поляковой", "Как кукла Барби! Мне вы безумно нравитесь. Девушка-огонь!"

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Автор: Виктория Гордиенко