Телеведущая сравнила себя с американской звездой.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram видео, на котором она пытается натянуть на себя красное латексное платье.

При этом Леся сделала коллаж из видео, на котором также видно американскую телезвезду Ким Кардашьян. Отметим, что Ким также с трудом натягивает на себя коричневый костюм из латекса.

"Когда бывший пригласил на свидание", - с юмором подписала ролик Никитюк.

"К бывшим только так на встречу и нужно ходить - в сплошном презервативе", "Мне одной больно смотреть на эту экзекуцию?", "Баня по-украински", "Не такой он и бывший, как сперва показалось?", - пишут фаны в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич