Певица ранее рассказывала, что яблоня в ее саду - особенная.

Певица Настя Каменских, которая летом вернулась в Украину без Потапа, показала роскошные кадры, снятые в собственном саду. Там она позировала в украинской вышиванке. Видео знаменитость опубликовала в Instagram-блоге.

В одном из своих интервью артистка рассказала, что первое, что сделала после возвращения на Родину - посетила дом своих родителей. Ее очень обрадовало то, что уродила яблоня в саду - дерево не плодоносило много лет.

На новом видео артистка сидит возле этой яблони и показывает плоды.

Видео дня

"Достигають яблука ранети. Рання осінь листя золотить" — Л.Костенко", — написала Каменских.

Напомним, недавно Настя Каменских рассказала, сколько сейчас зарабатывает.

Также УНИАН писал, что жена Потапа Настя Каменских поделилась щемящим видео с концерта ко Дню Независимости.

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