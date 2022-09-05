Звезда дает благотворительные концерты, собирая деньги для Украины.

Украинская певица Настя Каменских, которая после масштабного вторжения РФ начала давать благотворительные концерты в Европе и Латинской Америке, рассказала о своем доходе сейчас. В интервью "ЖВЛ" звезда призналась, что сейчас у нее вообще нет заработков от музыки.

"Мы сейчас ничего не зарабатываем. Единственное, что я стараюсь с музыкантами, когда езжу, у них семьи, дети, побольше их привозить. Такой сложный вопрос, потому что нет ничего", - сказала знаменитость.

Она уточнила, что живет сейчас на те сбережения, которые были сделаны в довоенное время. Тогда они с Потапом откладывали деньги для проектов и клипов.

Также NK добавила, что несмотря на отсутствие доходов, старается не только собирать для Родины деньги по миру, но еще и донатить на различные сборы из личных сбережений.

Напомним, NK рассказала, как оказалась за границей в день полномасштабного вторжения РФ.

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