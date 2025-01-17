Автор "Песочного человека" и "Коралины" отвергает все обвинения в свою сторону.

Известный британский писатель, автор книг "Песочный человек", "Благие знамения", "Американские боги" и "Коралина", которого подозревают в сексуальном насилии, отреагировал на обвинения. Знаменитость отвергает все обвинения и не подтверждает информацию, которую сообщили вероятные жертвы.

Как известно, звезду девять женщин обвинили в изнасиловании и домогательствах. Насилие над ними произошло в разные годы, а самой молодой жертве на момент преступления могло быть всего 18 лет. Большинство пострадавших в разное время работали с Гейманом, а одна из них даже была няней его сына.

На своем сайте мужчина нарушил молчание и прокомментировал обвинения. По его слова, в течение многих месяцев он с ужасом и тревогой наблюдал за информацией, которая распространялась о нем в сети.

Видео дня

Свое молчание он объяснил тем, что якобы с уважением относился к мнению людей и историям, которыми они делились. А также писатель не хотел придавать огласке фейки. Нил отметил, что обвинения о сексуальном насилии не являются правдой:

Когда я читаю эти рассказы, есть моменты, которые я наполовину узнаю, и моменты, которые я не узнаю, описания событий, которые произошли, смешанные с теми, которые не происходили. Я далеко не идеальный человек, но я никогда ни с кем не вступал в половые отношения без согласия. Никогда.

По его словам, он перечитал все сообщения с женщинами, которые обвинили его в изнасиловании. Сейчас, как говорит Гейман, они выглядят так же, как и много лет назад: два человека, мол, наслаждаются сексуальными отношениями по согласию и хотят видеться снова.

"И я также осознаю, просматривая их спустя годы, что я мог и должен был сделать намного лучше. Я был эмоционально недоступным, но в то же время сексуально доступным, сосредоточенным на себе и не таким вдумчивым, каким мог или должен был быть. Очевидно, я небрежно относился к человеческим сердцам и чувствам, и об этом я очень глубоко сожалею. Это было эгоистично с моей стороны. Я был увлечен своей собственной историей и игнорировал чужие", - добавил автор книг.

Писатель отметил, что понимает, что не все ему поверят, но сделает все возможное, чтобы донести миру свою невиновность. Он в очередной раз опроверг преступления и подчеркнул, что не совершал ничего противозаконного. Нил говорит, что готов нести ответственность за свои ошибки, но признавать то, чего не было, не будет.

Напомним, ранее скандального рэпера Канье Уэста обвинили в сексуальном насилии. Жертва рассказала, что артист изнасиловал ее в 2010 году.

Вас также могут заинтересовать новости: