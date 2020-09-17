Модель опубликовала пост.

Известная модель Николь Потуральски впервые высказалась об экс-супруге своего бойфренда Анджелине Джоли.

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Девушка опубликовала в Instagram фотографию и написала: "Счастливые люди не ненавидят". Фанаты сразу начали засыпать ее вопросами, почему она и Брэд Питт тогда ненавидят Джоли. На что звезда ответила, что они никого не ненавидят.

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Автор: Диана Могилевич