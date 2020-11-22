Николь показала растяжку / instagram.com/nico.potur
Немецкая модель и по совместительству экс-возлюбленная актера Брэда Питта, Николь Потуральски, снялась в новой фотосессии.
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27-летняя звезда опубликовала в Instagram снимок, на котором она показывает, как умеет стоять на "мостике". Девушка взобралась на стол и продемонстрировала гимнастический трюк.
Стоит отметить, что фото получилось очень эффектным. Ведь помимо гибкости, Николь засветила худенькие ножки и красивую попу.
Модель показала фото / instagram.com/nico.potur
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