Модель снялась в фотосессии.

Немецкая модель и по совместительству экс-возлюбленная актера Брэда Питта, Николь Потуральски, снялась в новой фотосессии.

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27-летняя звезда опубликовала в Instagram снимок, на котором она показывает, как умеет стоять на "мостике". Девушка взобралась на стол и продемонстрировала гимнастический трюк.

Стоит отметить, что фото получилось очень эффектным. Ведь помимо гибкости, Николь засветила худенькие ножки и красивую попу.

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Автор: Диана Могилевич