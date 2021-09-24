Певец был далек от бытовых проблем, уборкой и готовкой занималась экс-участница "ВИА Гры".

Известная певица Миша Романова, которая была одной из участниц группы "ВИА Гра", раскрыла подробности жизни с Максом Барских. Оказалось, когда артистка делила с певцом одну жилплощадь, ей приходилось взваливать весь быт на себя.

Об этом Романова рассказала в программе "Зірковий шлях".

Так, в начале карьеры Миша Романова и Макс Барских жили вместе. Тогда они переехали в Киев из Херсона для поступления в академию эстрадного и циркового искусства. Будущие звезды делили одну квартиру, между ними часто возникали ссоры.

По словам Романовой, она ругалась с Барских из-за работы. Что касается быта, певица взвалила эту обязанность на себя и даже не обижалась на певца из-за того, что он не помогал ей с уборкой.

"Макс никогда не убирал. Он человек творческий и всегда сидел за компьютером. В свободное время, несвободное время - он всегда писал музыку. Поэтому мне совершенно не составляло никакого труда приготовить какую-нибудь вкусную еду или убрать", - призналась Романова.

Певица часто шла на жертвы ради Барских. Даже когда она приходила домой после концертов и перелетов, артист просил Романову приготовить ему поесть. Несмотря на то, что экс-участница "ВИА Гры" сильно хотела спать и была уставшей, она все равно шла на кухню и жарила для Барских блинчики.

Романова отметила, что певец обладает отличным качеством. Барских всегда хвалил ее еду, даже если она была невкусной. По словам артистки, она с теплотой вспоминает о жизни с певцом.

Миша Романова и Макс Барских - что известно

Барских и Романовой часто приписывали роман. В 2020 году артисты подогрели слухи, представив общую песню о любви.

Звезды давно дружат, Барских даже крестил ребенка Романовой.

На фоне слухов о романе певица решилась прояснить ситуацию только в октябре 2020 года. Тогда Романова рассказала, что у нее действительно был роман с Барских, однако сейчас их связывает только дружба.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко