Добрынин состоит в рядах терробороны.

Украинский телеведущий Никита Добрынин, который сейчас защищает Украину в терробороне, рассказал о зверствах оккупантов в Буче. По его словам, после увиденного даже мужчины плакали.

"Самое ужасное, что происходило - это Ирпень, Буча, Гостомель. Какими бы сильными не были мужчины, какими бы воинами они не были, а все равно, когда видишь эти кадры или перед собой, просто наворачиваются слезы. И появляется желание страшной мести. И я уверен, что месть будет, она уже потихоньку идет к тем людям, которые это все сделали (к оккупантам, - УНИАН). Это было для меня самым страшным, самым болезненным", - сказал Добрынин в программе "Зірковий шлях".

Он добавил, что ему также страшно осознавать то, что Буча, Ирпень и Гостомель - это не единственные города, которые пострадали и еще могут пострадать от российских оккупантов.

Напомним, ранее жена Добрынина Даша Квиткова пригласила фанатов "русского мира" в Бучу и Мариуполь.

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