53-летняя Сальма Хайек поразила сеть фото без макияжа

В комментарии под свежим селфи актрисы без макияжа посыпались комплименты.

Мексиканская актриса Сальма Хайек давно перешагнула 50-летний рубеж, но выглядит максимум на 40.

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В доказательство она публикует в своем микроблоге большое количество фотографий, демонстрируя роскошную фигуру в купальнике и лицо, не испорченное морщинами.

В комментарии под свежим селфи актрисы без макияжа посыпались комплименты: «Всегда сияющая!», «Вы реально, на самом деле, самая красивая женщина, жившая на планете!», «Вам и не нужны фильтры, потому что вы наполнены естественной красотой, снаружи и изнутри!»

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