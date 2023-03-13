Сейчас же сбылась мечта Ке Хюи Куана.

Американский актер Ке Хюи Куан получил премию "Оскар" в номинации "Лучший актер второго плана" за работу в фильме "Все везде и сразу". Вероятно, он сам не ожидал такого успеха, поэтому, получив заветную статуэтку, не смог сдержать эмоций.

Он произнес пламенную речь прямо со сцены и сказал, что когда-то был беженцем, но сейчас осуществилась его "американская мечта" - он стоит на главной сцене Голливуда.

"Моей маме 84 года и она сейчас смотрит церемонию дома. Мама, я только что выиграл "Оскар". Мой путь начался на лодке. Я провел год в лагере для беженцев и как-то оказался здесь, на самой большой сцене Голливуда. Они говорили, что такие истории случаются только в фильмах. Я не могу поверить, что это случилось со мной. Это и есть американская мечта", – сказал актер.

Также он поблагодарил своих близких, которые каждый день поддерживали его и верили, что он таки станет настоящей звездой.

Чем известен Ке Хюи Куан

Ке Хюи Куан - американский актер, который наиболее известен своими ролями в фильмах 1980-х годов: "Балбесы" и "Индиана Джонс и храм судьбы".

Вторую волну популярности он обрел после выхода фильма "Всё везде и сразу", в котором сыграл одну из ролей и получил за неё "Золотой глобус" в категории "Лучший актёр второго плана". Его герой перемещается между реальностями, чтобы убедить жену спасти мир.

Ранее УНИАН назвал всех лауретов премии "Оскар-2023".

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