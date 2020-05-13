Риз Уизерспун появится сразу в нескольких романтических комедиях Netflix

Информации о том, когда начнется производство, а также о датах выхода фильмов, пока нет.

Актриса Риз Уизерспун примет участие сразу в двух проектах Netflix. Обе ленты будут сняты в жанре романтической комедии.

Один фильм получил название "Your Place Or Mine" и расскажет о двух друзьях, которые живут далеко друг от друга, сообщает Deadline.

Их привычные будни меняются, когда героиня решает исполнить свою давнюю мечту. А друг вызывается приглядеть в это время за ее сыном-подростком.

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Картина станет режиссерским дебютом в полнометражном кино сценаристки Алин Брош Маккенны ("Дьявол носит Prada"). Она же напишет сценарий комедии.

Второй проект называется "The Cactus". Он основан на одноименной книге Сары Хейвуд о 45-летней женщине, которая неожиданно обнаруживает, что беременна. Новые обстоятельства заставляют героиню полностью пересмотреть свою жизнь.

Информации о том, когда начнется производство, а также о датах выхода фильмов, пока нет.

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