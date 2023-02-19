По словам телеведущего, Винника могут заменить в украинском шоу-бизнесе.

Украинский телеведущий Слава Демин предположил, что после исчезновения певца Олега Винника на его место в шоу-бизнесе могут прийти новые люди.

"Олег Винник пропал максимально. На его место, наверное, придут другие артисты, и закроют этот гештальт. Некоторые люди из его команды уже не работают с ним, потому что нет как работать, нет артиста как такового. К сожалению, не могу сказать, что я знаю про состояние Олега Винника. Не имею на это морального права", - сказал Демин в интервью "Зірковому".

Он добавил, что за последний год шоу-бизнес очень изменился, появилось много новых артистов. По словам Демина, очень важно перестать слушать российских артистов и не вернуться к этому после нашей победы.

Видео дня

Что случилось с Олегом Винником

24 февраля Олег Винник исчез с радаров. Он не ведет социальные сети и не выходит на связь с поклонниками. Также он не выступает на благотворительных концертах.

Люди, приближенные к артисту, говорят, что он находится в Германии на лечении. Однако, по их словам, он помогает украинской армии.

Кроме того, в команде Олега Винника рассказали о его состоянии. Оказывается, он не может стоять на сцене. Он вернется, когда ему станет лучше.

Вас также могут заинтересовать новости: