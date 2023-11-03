Теперь сердце девушки свободно.

Дочь украинской певицы Оли Поляковой - Маша Полякова - рассталась со своим бойфрендом Артуром после года отношений. Об этом она рассказала в программе "Ранок у великому місті".

Девушка рассказала, что парень очень некрасиво себя повел по отношению к ней, поэтому она решила разорвать с ним романтические отношения.

Она отметила, что парень хотел воспользоваться ее популярностью, а вот о чувствах с его стороны речи не шло.

Видео дня

"Артур - это сейчас пройденный этап, потому что он очень некрасиво повел себя. Он показал, какой он человек на самом деле. Что я ему вообще не нравилась и это все было потому, что он хотел нагнать себе подписчиков. Он такими маленькими шагами начал это показывать. Возможно, он считает, что это не так, но я это видела", - призналась Маша.

Отметим, Маша Полякова закрутила роман с Артуром в прошлом году, когда училась в Лондоне. Пара часто проводила вместе время и показывала совместные фотографии в сети.

Напомним, ранее стало известно, что Маша Полякова съехала от родителей. Девушке приходится учиться быть полностью самостоятельной.

Вас также могут заинтересовать новости: