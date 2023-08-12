Девушка рассказала, что за месяц занятий уже чувствует прогресс.

Украинская предпринимательница, девушка Владимира Дантеса Даша Кацурина призналась, что занимается с сексологом.

Как рассказала Даша в Телеграм-канале, ее работа с этим специалистом продолжается уже месяц. Поэтому, за это время девушка уже сделала для себя как поверхностные, так и глубокие выводы.

"Банально, но заметила разницу замены в использовании в быту "тр*хаться" на "заниматься сексом, любовью"," пенис, вагина, я мокрая "более взрослые формулировки в речи дают более возбуждающий тон разговору", - призналась Кацурина .

По словам девушки, она никогда до этого не спрашивала прямо сколько секса надо ее партнеру в неделю, да и сама тоже не думала об этом. Кроме того, она никогда не задумывалась как приглашает к сексу партнера, и что он сам об этом думает.

"Интересно, что я почти не использовала слова. Теперь использую", - подытожила она.

Отношения Кацуриной и Дантеса

Пара встречается еще с прошлого года. Они нечасто демонстрировали совместные фото, однако недавно Дантес снял Кацурину в своем новом клипе.

Кроме этого, недавно певец не сумел скрыть истинное отношение к детям Кацуриной. Как оказалось, он очень по ним скучает.

Впрочем, Даша и Владимир недавно заставили фанов понервничать. Дева не поздравила любимого с днем рождения, хотя он делал это публично. Впрочем, волнения были напрасными. Влюбленные до сих пор вместе.

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