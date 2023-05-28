Сейчас она живет в Испании и иногда приезжает в Украину.

Украинская певица KOLA (Анастасия Прудиус) рассказала, почему она продолжает жить за границей и не спешит возвращаться на родину. Иногда она бывает в Украине, но живет в Испании.

По словам певицы, так она решила в начале полномасштабной войны РФ против Украины. До этого ее мать несколько лет жила в Испании, поэтому Прудиус отправилась к ней.

KOLA призналась, что ей страшно находиться в Украине. Она боится воздушных тревог.

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"Это было решением моей семьи, потому что сейчас так для всех нас лучше. Я вам скажу, я всегда, когда приезжаю и раздается в отеле воздушная тревога... Это очень громко, а ты такой в три часа ночи просыпаешься. Ну просто так, говорю как есть, мне страшно. Я не привыкла еще ко взрывам, я не привыкла к ракетам", - заявила певица в интервью для шоу "Неймовірна правда про зірок".

По словам Прудиус, ей "спокойнее" за границей. Певица утверждает, что там ей легче сосредотачиваться.

"Когда я за границей, я могу сосредоточиться и создать что-то. Каждый на своем фронте. Я должна создавать музыку качественную", - добавила KOLA.

Чем известна певица KOLA

Певица была участницей "Голосу країни-11". Кроме этого, KOLA участвовала в Нацотборе на Евровидение-2017. Недавно певица "залетела" в тренды. Ее песни "Біля серця", "Літачок", "Чи разом", "Дочекаюся", "Порічка" и другие очень популярны среди украинцев.

В феврале певица и MamaRika выпустили щемящий клип с кадрами войны. В нем они рассказали об обычных украинцах, которые благодаря своей силе духа и стойкости превратились в титанов. А несколько дней назад KOLA выпустила лирический трек со Святославом Вакарчуком.

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