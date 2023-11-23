Они уже обратились в суд.

Украинский ресторатор, ведущий и скандальный нардеп Николай Тимощенко разводится с женой, моделью Аллой Барановской. Соответствующее производство 20 ноября открыл Оболонский райсуд.

Причина их развода неизвестна, потому что ни Николай, ни Алла никак не комментируют свои отношения. Однако, стоит отметить, что в последнее время Тищенко перестал "появляться" в блоге супруги в Instagram.

Интересно, что Тищенко и Барановская поженились в 2016 году. Через год у них родился сын Давид. Брак с моделью для ресторатора стал третьим. До этого он дважды был женат и дважды разведен. От предыдущего брака у него есть сын Даниил.

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Скандалы вокруг Николая Тищенко

Во время полномасштабной войны он поехал в Таиланд на встречу с "украинской делегацией", которая должна была проходить в четырехзвездочной гостинице. Однако, как выяснилось позже, парламент не отправлял его в рабочую поездку. Из-за этого Тищенко исключили из партии "Слуга народа".

Также неоднократно у украинцев вызывало возмущение то, что Тищенко не поезал на фронт. Тогда на его защиту встала супруга Алла. Она сказала, что он защищен от мобилизации законом Украины.

"Мне очень хотелось бы, чтобы люди, прежде чем что-то писать и говорить, помнили, что у нас парламентско-президентское государство, и по закону о мобилизации, народные депутаты Украины не могут быть мобилизованы. Они должны быть на месте и принимать законы", - сказала Барановская в интервью Рамине Эсхакзай.

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