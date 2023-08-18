Он вместе с детьми уехал на отдых.

Российский певец-путинист Филипп Киркоров похвастался своим отдыхом в Греции, куда отправился вместе со своими детьми.

Он показал, как проводит время в солнечной стране и, конечно, не обошлось без самолюбования новым телом, сделанным у скандального пластического хирурга, которого неоднократно обвиняли в изуродовании.

На одном из кадров Киркоров лежит на шезлонге на одном из самых дорогих курортов Греции и рассказывает, как ему там хорошо. Подытожил он свой рассказ словами о том, что не хочет возвращаться на родину.

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"Я лежу, что-то там смотрю и смотрю, и возвращаться не хочу", - сказал путинист.

Однако ему все же придется вернуться в страну-агрессора, так как на конец августа у него запланирован концерт.

Позиция Филиппа Киркорова по войне в Украине

Еще в начале полномасштабного российского вторжения Киркоров поддержал большую войну. Он неоднократно выступал с одобрением преступного режима Кремля и говорил о своей благосклонности к диктатору Путину.

Более того, он продолжил выступать в стране-агрессора и спонсировать армию РФ, которая убивает мирное население Украины.

Также его неоднократно "ловили" на курортах и спрашивали об Украине, однако путинист предпочитал сбегать от вопросов.

Напомним, ранее Киркоров жестко опозорился посреди концерта.

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