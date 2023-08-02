Пользователи сети высмеяли путиниста, который совсем недавно хвастался "идеальным прессом".

Российский певец Филипп Киркоров, который перенес немало пластических операций, пытаясь сохранить молодость и былую "красоту", крупно опозорился прямо посреди своего концерта. Скандального артиста засняли во время того, как он "не попал" под фонограмму.

Помимо этого, в сети обратили внимание на то, что Киркоров заметно располнел. Совсем недавно он с гордостью показывал "кубики" и стройный живот, но все старания пластических хирургов оказались напрасными.

У Киркорова, как отметили комментаторы, заметно увеличился живот. Помимо этого, не осталось следа и от упругой кожи певца.

Несмотря на это, певец все равно продолжает выбирать для выступления максимально откровенные наряды. В этот раз он вышел на сцену в черной "сетке" и красной накидке с цепью прямо на шее. При этом у Киркорова торчала резинка от белья.

В сети позор артиста жестко высмеяли. Комментаторы пишут:

"Опять жиреет, конь старый"

"Ему даже под фанеру лень петь"

"Почему у него крыша так течет. Мне он так нравился в моей юности. Что с ним стало, ужас"

"Пузатый, хоть бы прикрывался, а теперь скоро в стрингах и наклейках на груди будет гонять, дед старый"

"Где нашитый пресс? Я не вижу нашитого прямоугольничками пресса! В чем дело?".

Новый позор Киркорова - видео

Напомним, ранее стало известно, что актер Панин раскрыл всю правду о сексе с Киркоровым. Он заявил, что у него была близость с путинистом.

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