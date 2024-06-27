Об отношениях знаменитостей сообщил блогер.

Известный украинский писатель, лидер группы "Жадан и собаки" Сергей Жадан впервые высказался об отношениях с известным политиком Светланой Бобровской.

На днях музыкант стал звездой украинских изданий после того, как блогер-плиткарь Богдан Беспалов рассказал о его новой избраннице. По данным информаторов обозревателя, возлюбленной литератора стала известная украинская депутатка. Как известно, Бобровская - общественный деятель, депутат от партии "Голос" и член комитета по вопросам нацбезопасности в Раде. Слухи распространились после частых совместных появлений знаменитостей на публике. Источники указывали, что Сергей и Светлана хорошо знакомы.

Новости заставили артиста отреагировать на слухи и ответить, действительно ли он в отношениях с Бобровской. На своей странице в Facebook Жадан неоднозначно прокомментировал сплетни.

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"Должен признать, что обо всем самом интересном в своей жизни я узнал благодаря отечественной журналистике", - написал писатель.

Тем самым Сергей ни опроверг, ни подтвердил роман со Светланой. Стоит указать, что о своих предыдущих отношениях с певицей Кристиной Соловий звезда также говорил неоднозначно. Он часто уклонялся от ответа, пока сама исполнительница не раскрыла деталей.

Чем известен Жадан

Он является автором многочисленных книг, среди которых романы, поэтические сборники и эссе. Среди его самых популярных изданий "Ворошиловград", "Депеш Мод", "Интернат", сборники "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры". Его творчество часто сосредоточено на социальных и политических вопросах, в частности на темах войны, идентичности и жизни на востоке Украины.

Жадан получил много литературных наград как в Украине, так и за рубежом, в частности Центральноевропейскую литературную премию "Ангелус", премию имени Джозефа Конрада и другие.

Также музыкант занимается переводом, в частности переводит с немецкого и польского языков. Он переводил произведения таких авторов, как Бертольт Брехт, Райнер Мария Рильке, Чеслав Милош.

Напомним, ранее Сергей Жадан вступил в ряды ВСУ.

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