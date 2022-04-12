Миша Кацурин не улетел за границу.

После новости о разводе украинских артистов Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса к ним приковано особое внимание.

Так, поклонники "слили" в сеть фотографию Нади в объятиях ресторатора и музыканта Михаила Кацурина, которое было сделано в Барселоне. Тогда фаны предположили, что Миша сбежал из Украины во время войны, прихватив с собой деньги, собранные для его сети ресторанов, которые готовят для украинских военных.

Но, вероятнее всего, фото было сделано еще в довоенное время. Так, Миша сделал репост себе в Instagram-сториз фотографии из Львова, на которой его отметила девушка. В кадре видно, что Кацурин дает интервью.

"Снег. Львов. Средина апреля", - говорится в подписи к снимку.

Напомним, что известно про нового "любовника" Дорофеевой - Мишу Кацурина.

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