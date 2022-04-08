Поклонники предполагают, что он прячется в Барселоне.

После официального заявления украинских артистов Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса о разводе поклонники начали предполагать, кто может быть ее новым избранником. При чем приближенные к паре люди неоднократно намекали на то, что Надя ушла к другому мужчине.

Недавно по сети разлетелось фото Дорофеевой и ресторатора Михаила Кацурина. В кадре они обнимались и выглядели влюбленными. Этот снимок из Барселоны, кажется, все расставил на свои места, и теперь понятно, что именно Кацурин стал новым избранником певицы. Впрочем, ни Нади, ни Миша пока это никак не комментируют.

Но не успел Кацурин появится на публике под ручку с Дорофеевой, как вляпался в скандал. В своем Instagram он попросил у поклонников пожертвовать деньги на сеть его ресторанов.

"Ежедневно цех Приветов готовит более 1000 порций пищи для Теробороны, Нацгвардии, больниц и гражданских. Продукты на наших складах и финансовые резервы истекли. Деньги нужны на зарплату и закупку продуктов", – написал он.

При этом пользователи сети уточнили, когда будут чеки за оплату, почему он не заплатил поварам зарплату еще за февраль и почему он сейчас в Барселоне, а не в Украине, когда в нашей стране идет война.

Напомним, что известно про нового "любовника" Дорофеевой.

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