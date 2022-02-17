Эстрадная певица показала домашнее видео.

Заслуженная артистка РФ Наталья Королева, которая сама родом из Киева, опубликовала видео со своими домашними репетициями. На кадрах в Instagram видно, как ее мама Валентина Ивановна Порывай аккомпанирует, а сама Наташа исполняет композицию "Ой у гаю, при Дунаю".

"Самый частый вопрос который мне задают: чем я поднимаю себе настроение? Вот это видео из семейного архива заряжает меня хорошим настроением всегда! Смотреть до конца!!!", - написала Наташа Королева в описании к видеозаписи.

На кадрах Наташа без макияжа, с неуложенными волосами и одета в белый банный халат. Мама артистки одета в цветастое платье.

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"А кто-то ещё "выступает" против такой замечательной, талантливой мамочки Наташиной... Браво, Людмила Ивановна!!!", "Очень душевно. Ваша семья - потрясающая! Очень вас люблю!", "Как круто!!! А как серьёзно и волнительно мамуля смотрит на Вас!!!", "Умнички, наши девочки украиночки", - пишут в комментариях к публикации артистки.

Напомним, известная певица Наташа Королева недавно обнародовала в своем инста-блоге фото со старшим сыном Архипом. Они снялись для обложки одного из российских изданий и наткнулись на жесткий хейт.

Кроме того, УНИАН ранее писал, что Королева шокировала светским выходом со своим супругом Тарзаном.

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