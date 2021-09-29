Поклонники говорят, что Архипу совсем не идет борода.

Известная певица Наташа Королева, которая недавно сообщила о том, что у нее есть дочь от друга-гея, обнародовала в своем инста-блоге фото со старшим сыном Архипом.

Они снялись для обложки одного из российских изданий и наткнулись на жесткий хейт. Наташу пристыдили за то, что она продала свою яйцеклетку, а Архипа - за внешний вид.

В кадре сын певицы предстал в черном костюме, белой рубашке и галстуке. Также он уложил длинные волосы на бок и оставил на лице бороду и усы.

Читайте такжеУмер единственный сын Сергея Параджанова"Мерзкое личико", "Архипу еще учиться надо", "Жаль, в мужественном воспитании он бы смотрелся лучше", "На фото все хорошо, кроме этих дурацких усиков и бородки", "Господи, да когда же ты исчезнешь?", - пишут фаны в комментариях.

Напомним, недавно в сети разоблачили обман Королевой о рождении дочери от друга-гея. В программе "Секрет на миллион" певица показала фото с якобы внебрачной дочерью, но позже СМИ выяснили, что они были сделаны в 2019 году. И на руках Королева держала не "внебрачную дочь", а сына своей подруги Александры Петрич.

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Автор: Диана Могилевич