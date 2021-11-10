Актриса ранее получила российское гражданство.

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро наконец получила российский паспорт, который ей вручил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

В честь этого события звезда прочла присягу на русском и испанском языках, а также поблагодарила всех причастных.

Напомним, ранее Орейро и ее сын получили российское гражданство. Так, с 2014 года певица активно гастролировала по РФ, а также начала вести свою страницу в Instagram на двух языках. Тогда звезда высказалась в поддержку России и призналась ее жителям в любви. По словам Наталии, иметь российское гражданство для нее является честью.

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Наталия Орейро - уругвайская актриса, певица и дизайнер. Мировую известность принесла главная роль в аргентинском сериале "Дикий ангел". Номинантка премии "Latin Grammy" 2001 года в категории "Лучший женский вокальный поп-альбом". Она была включена в список "Атлас самых сексуальных женщин из ныне живущих" журнала Esquire.

В июне 2020 года Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства, а в октябре 2021 года по Указу Владимира Путина она официально стала гражданкой России.

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Автор: Диана Могилевич