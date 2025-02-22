Настя призналась, как пережила тот период.

Украинская актриса и звезда "Лиги смеха" Настя Ткаченко рассказала о болезненных отношениях с экс-возлюбленным.

По ее словам, у нее был роман с мужчиной, который сделал ей предложение. Однако после того, как Настя ответила взаимностью, он просто исчез. Тот период актриса тяжело пережила и до сих пор называет этот опыт "плачевным".

"Мне парень сделал предложение и исчез. Через четыре или пять месяцев он появился, чтобы продолжить отношения, и сказал, что он испугался. Потому что ему было плохо после меня. Я едва пришла в себя после этого. Это был уже его второй шанс. А как могу ему доверять?", - отметила Ткаченко в интервью Маше Ефросининой.

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Настя добавила, что поплакала две недели и отпустила ситуацию. Более того, она не захотела снова идти в те отношения и решила пока наслаждаться одиночеством. Но Ткаченко все же поделилась, какого мужчину видит рядом с собой в будущем:

"У меня нет типажа. Для меня очень важно ощущение безопасности: психологической, физической и материальной. Внутри я очень нежная и чувствительная. Если он не имеет чего-то, то я готова быть опорой для того, чтобы у него был плацдарм для развития, но только, если человек того захочет".

Напомним, ранее звезда "Эйфории" Сидни Суини отложила собственную свадьбу.

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