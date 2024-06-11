Блогер рассказал, с кем Потап изменяет Каменских (видео)

По словам Беспалова, причиной раздора в отношениях артистов стала подруга Каменских.

Блогер Богдан Беспалов, который неоднократно говорил о том, что брак Насти Каменских и Потапа трещит по швам, рассказал, что рэпер изменяет своей супруге с ее экс-подругой.

По словам Беспалова, много лет Настя Каменских дружила с экс-супругой Алексея Завгороднего (Позитива) - Аней Андрийчук. Однако в один момент девушки прекратили общение, потому что пока Настя строила карьеру, Андрийчук "была в объятиях Потапа".

Интересно и то, что не так давно Андрийчук опубликовала свадебные фото. Таким образом она дала понять, что во второй раз вышла замуж.

"На сегодняшний день Потап и бывшая жена Позитива находятся в отношениях. Вы спросите, заачем нужно было разганять историю со свадьбой? Для того, чтобы отвлечь внимание от того, с кем на самом деле любуется Андрийчук. Настя обо всем знает и продолжает в это играть, потому что в ее парадигме мире это позорно. Она же супер артистка, а ее будут жалеть, потому что Потап постоянно ходил гулять", - сказал Беспалов на своем YouTube-канале.

Также блогер добавил, что Потап и Андрийчук были замечены в одном из отельных номеров в Европе, где они вместе провели ночь. По его словам, туда они отправились после концерта рэпера.

Напомним, ранее Ирина Горовая рассказала, почему завершила сотрудничество с Потапом.

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