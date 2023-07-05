Она поблагодарила их за неожиданный презент и сказала, что ждет их с победой.

Украинская телеведущая Алла Мазур получила особый подарок от наших защитников - подписанную для нее гильзу от зенитной пушки 60-го калибра. Этот сюрприз для Аллы привезла с места, где ведутся бои, военная корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.

"Такого необычного и трогательного подарка я еще не получала. Растрогалась едва ли не до слез. Хотелось внимательно вычитывать каждую букву, представлять того, кто это писал… И благодарить ребят, которые ежесекундно рискуют жизнью и успевают при этом еще и подумать о подарке журналистам", - говорит Мазур.

Этой зенитной пушке, предназначенной для стрельбы по воздушным целям, уже более 70 лет. Наталья Нагорная, рассказывая этот факт, отметила, что все равно это оружие очень донимает оккупантов.

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"Враг ее сильно выслеживает. Есть такая иллюзия у людей, далеких от передовой, что на фронте сейчас исключительно новейшее вооружение. Что все ездят на "Брэдли", что у всех есть "Леопарды", но на самом деле до сих пор воюет все, что может воевать, все, к чему есть боеприпасы, все, из чего умеют стрелять. Но какую бы технику нам ни привозили, в первую очередь воюют наши люди. И вот такие люди попросили эту гильзу передать вам", - говорит корреспондентка.

Теперь эта "именная" гильза как самая дорогая награда стоит в рабочей комнате Аллы Мазур.

"Сердечно благодарю воинов 104-й бригады 60-го батальона ТРО, наших отважных "полесских волков" за этот невероятный сюрприз. Обнимаю мысленно каждого. И ждем дома всех – с победой!" - поблагодарила Алла Мазур за подарок.

Напомним, ранее в семье Аллы Мазур произошла трагедия. На войне погиб ее родственник.

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