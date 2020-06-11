Настя Каменских вспомнила отдых на море с Потапом (видео)
Украинская певица Настя Каменских продолжает публиковать в Instagram архивные фото со своим супругом Потапом. Так, певица опубликовала видео с воспоминаниями об отдыхе в Мексике.
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На кадрах Каменских появилась в образе туристки и пляжницы. Поп-звезда предстала в различных бикини и буквально очаровала поклонников счастливыми кадрами с Потапом.
"Очень скучаю по Мексике! Эта страна подарила столько воспоминаний! Мне приятно разделять их с вами! На моем Youtube-канале как раз вышло еще одно видео о Мексике, - такой, что очаровывает и вызывает неподдельный восторг! Обязательно посмотрите! - написала Каменских.
Dulces memorias ☺️✨ Mexico, te extraño mucho! ⠀ Очень скучаю по Мексике! Эта страна подарила столько воспоминаний! Мне приятно разделять их с вами! 😘 ⠀ На моем Youtube канале как раз вышло еще одно видео о Мексике, - такой, что очаровывает и вызывает неподдельный восторг! 😍 ⠀ Обязательно посмотрите! Ссылка в био ⠀ #Mexico #amor #video
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