Настя Каменских вспомнила отдых на море с Потапом (видео)

Каменских призналась, что скучает по Мексике.

Украинская певица Настя Каменских продолжает публиковать в Instagram архивные фото со своим супругом Потапом. Так, певица опубликовала видео с воспоминаниями об отдыхе в Мексике.

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На кадрах Каменских появилась в образе туристки и пляжницы. Поп-звезда предстала в различных бикини и буквально очаровала поклонников счастливыми кадрами с Потапом.

"Очень скучаю по Мексике! Эта страна подарила столько воспоминаний! Мне приятно разделять их с вами! На моем Youtube-канале как раз вышло еще одно видео о Мексике, - такой, что очаровывает и вызывает неподдельный восторг! Обязательно посмотрите! - написала Каменских.

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