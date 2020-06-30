"Доска деревянная": поклонники раскритиковали Настю Каменских

Настю Каменских раскритиковали из-за утренних танцев.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram видео, где она танцует. Девушка отметила, что утренние танці дарят хорошее настроение.

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"Танцы утром под бодрую музычку - это то, что дарит классное настроение на весь день. И еще это отличное кардио", - написала Каменских.

При этом фанатам уже надоели однообразные танцевальные видео звезды.

"Одно и тоже", "Доска деревянная", "Что попало", "Пора детей рожать, а не танцульки танцевать, Насть", "Все в тик-токе так дёргаются, и вы туда же. А без звука смотреть это очень стрёмно", - написали подписчики.

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских трогательно поздравила Потапа.

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