Впрочем, певица заверила, что ей комфортно в этом весу.

Украинская певица Настя Каменских (NK) призналась, что набрала вес, но не волнуется из-за этого.

Как рассказала певица в разговоре с кулинаром Евгением Клопотенко на шоу "Пекельні борошна", она смогла полюбить себя в том весе, в котором находится. Сейчас Настя просто следит за сбалансированностью своего питания.

"На самом деле я поправилась нормально. Ты меня давно не видел", - отметила артистка.

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"Ты через это переживаешь? Мне кажется, ты хорошо выглядишь", - отметил Клопотенко.

"Не переживаю. Я хорошо выгляжу. Наоборот, я себя с таким весом на 100% полюбила. Я была такой сухонькой. Сейчас я поняла, что я себя насиловала. Был суперрежим, пятиразовое питание. Сейчас снова 4-5 раз в день питаюсь. Это мало калорий, но это сбалансированная еда. На завтрак - сложные углеводы, перекус - белок от яйца, обед в одно и то же время должен быть, это клетчатка, например, курица и гречка, а последний прием пищи - это белок, рыба, курица или индейка, салат", - поделилась певица.

Недавно вокруг Потапа и Насти Каменских начали появляться слухи об их разводе. Первый тревожный звоночек-они перестали появляться в соцсетях друг друга. Напомним, ранее блогер издал шокирующие подробности развода Потапа и Насти Каменских.

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