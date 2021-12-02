Пока поклонники шоу "Холостячка" ждут финал романтической истории Златы Огневич, участники реалити охотно делятся с фолловерами своей жизнью. Некоторым мужчинам удалось подружиться, а Винченцо Дулепа и Роман Васильев даже спровоцировали слухи о романе.
Винченцо отправился в Египет с Романом и опубликовал в Instagram ролик.
Читайте такжеИнтриги больше нет: в сети рассекретили, кого выберет Злата Огневич в финале "Холостячки" (видео)Дулепа вместил в короткий ролик яркие моменты из совместного путешествия. На видео Винченцо и Роман весело проводят время и посещают популярные туристические локации.
"Яркие моменты из нашей поездки в Египет", – отметил Винченцо.
Стоит отметить, что на фоне видео играет трек Лілу45 "Восемь".
"Стой, давай сыграем в любовь
Игра непростая, но должно получиться
Тебе нужно стать мной
Мне нужно стать к тебе ближе" - говорится во фрагменте песни.
Подписчики Дулепы заподозрили его в романе с Васильевым. К тому же пару неоднократно видели вместе до путешествия.
- "Любовь и голуби",
- "Если цель проекта "Холостячка" - найти любовь и построить отношения, то это яркий пример ее достижения. Хорошо выглядите вместе",
- "На минутку показалось, что у вас отношения",
- "Для чего вам "Холостячка"? Вам, кажется, и вдвоем неплохо",
- "Хорошая пара",
- "Холостячка" пошла на пользу",
- пишут комментаторы.
На один из таких комментариев Дулепа даже отписал: "Нас раскусили".
Напомним, ранее Макс Тарапата взорвался откровенным постом после ухода из шоу.
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