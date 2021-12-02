Двое участников реалити опубликовали видео с совместного отдыха. Фолловеры заподозрили, что между ними нечто большее, чем дружба.

Пока поклонники шоу "Холостячка" ждут финал романтической истории Златы Огневич, участники реалити охотно делятся с фолловерами своей жизнью. Некоторым мужчинам удалось подружиться, а Винченцо Дулепа и Роман Васильев даже спровоцировали слухи о романе.

Винченцо отправился в Египет с Романом и опубликовал в Instagram ролик.

Читайте такжеИнтриги больше нет: в сети рассекретили, кого выберет Злата Огневич в финале "Холостячки" (видео)Дулепа вместил в короткий ролик яркие моменты из совместного путешествия. На видео Винченцо и Роман весело проводят время и посещают популярные туристические локации.

"Яркие моменты из нашей поездки в Египет", – отметил Винченцо.

Стоит отметить, что на фоне видео играет трек Лілу45 "Восемь".

"Стой, давай сыграем в любовь

Игра непростая, но должно получиться

Тебе нужно стать мной

Мне нужно стать к тебе ближе" - говорится во фрагменте песни.

Подписчики Дулепы заподозрили его в романе с Васильевым. К тому же пару неоднократно видели вместе до путешествия.

"Любовь и голуби",

"Если цель проекта "Холостячка" - найти любовь и построить отношения, то это яркий пример ее достижения. Хорошо выглядите вместе",

"На минутку показалось, что у вас отношения",

"Для чего вам "Холостячка"? Вам, кажется, и вдвоем неплохо",

"Хорошая пара",

"Холостячка" пошла на пользу",

- пишут комментаторы.

На один из таких комментариев Дулепа даже отписал: "Нас раскусили".

Напомним, ранее Макс Тарапата взорвался откровенным постом после ухода из шоу.

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Автор: Марта Гичко