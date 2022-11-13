Андрей Хветкевич пригласил певицу на свою свадьбу.

Украинская певица Злата Огневич поделилась радостной новостью. Участник второго сезона шоу "Холостячка" Андрей Хветкевич пригласил звезду на свою свадьбу с возлюбленным Фелипе. Церемония бракосочетания должна состоятся в Мексике.

По словам Златы, свадьба запланирована на май. Поэтому у нее еще есть время, чтобы выбрать платье для такого торжественного события.

"В этом безумном мире нас может спасти любовь. От эмоциональной гибели спасает то, что согревает внутри. Настоящее. Искреннее. У любви нет границ", - написала Злата в инста-сториз.

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Андрей Хветкевич совершил каминг-аут

Участник второго сезона реалити "Холостячка" Андрей Хветкевич на проекте боролся за сердце Златы Огневич. Ему не удалось построить с певицей отношения, поэтому он покинул шоу.

После проекта он совершил каминг-аут. В своих соцсетях Хветкевич признался, что строит отношения с колумбийцем Фелипе. Пара встречалась еще до проекта "Холостячка", однако тогда у них произошел кофликт, из-за которого они расстались. После возвращения Андрея они помирились.

Позже Хветкевич сделал предложение своему возлюбленному. Сейчас они готовятся к свадьбе.

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