Злата Огневич готовится к свадьбе / instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич поделилась радостной новостью. Участник второго сезона шоу "Холостячка" Андрей Хветкевич пригласил звезду на свою свадьбу с возлюбленным Фелипе. Церемония бракосочетания должна состоятся в Мексике.

По словам Златы, свадьба запланирована на май. Поэтому у нее еще есть время, чтобы выбрать платье для такого торжественного события. 

Скриншот Instagram

"В этом безумном мире нас может спасти любовь. От эмоциональной гибели спасает то, что согревает внутри. Настоящее. Искреннее. У любви нет границ", - написала Злата в инста-сториз.

Видео дня
Скриншот Instagram

Андрей Хветкевич совершил каминг-аут

Участник второго сезона реалити "Холостячка" Андрей Хветкевич на проекте боролся за сердце Златы Огневич. Ему не удалось построить с певицей отношения, поэтому он покинул шоу.

После проекта он совершил каминг-аут. В своих соцсетях Хветкевич признался, что строит отношения с колумбийцем Фелипе. Пара встречалась еще до проекта "Холостячка", однако тогда у них произошел кофликт, из-за которого они расстались. После возвращения Андрея они помирились.

Позже Хветкевич сделал предложение своему возлюбленному. Сейчас они готовятся к свадьбе.

Вас также могут заинтересовать новости: