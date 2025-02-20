Раиса Недашковская попала в больницу.

Народная артистка Украины Раиса Недашковская сейчас находится в реанимации. Как рассказала ее сестра в интервью "Обозревателю", актриса попала в больницу в свой день рождения - 17 февраля.

Сестра Надежда Недашковская поделилась, что состояние Раисы Степановны удалось стабилизировать, однако домой ее еще не отпускают.

"Раечке стало плохо, когда ее красили, делали макияж для творческого вечера. Она неожиданно потеряла сознание. Приехала "скорая", отвезли в Октябрьскую больницу. Какое-то время она находилась в реанимации, однако вчера уже была переведена в обычную палату, состояние стабилизировалось. Сколько сестра будет находиться под наблюдением врачей, пока неизвестно", - говорит Надежда Степановна.

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Она добавила, что актриса - диабетик, поэтому, вероятно, у нее мог повыситься уровень глюкозы в крови. Однако точной информации относительно того, почему ей стало плохо - пока нет.

"Есть также проблемы с давлением, что тоже могло повлиять на самочувствие. Сейчас, когда состояние удалось стабилизировать, врачи хотят провести детально. Накануне дня рождения она споткнулась в квартире, упала, сильно забилась, однако уверяла нас, что все будет хорошо", - добавила сестра народной артистки.

Напомним, ранее известный украинский певец пожаловался на проблемы со здоровьем.

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