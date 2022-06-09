Певица пожаловалась на ощущение тревоги.

Украинская певица Вера Брежнева, которая с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину помогает беженцам в Польше, рассказала, что в день рождения ее мамы ее "накрыли" эмоции.

По словам Веры, она с тремя сестрами решила сделать маме сюрприз. Девушки съехались с разных стран, чтобы поздравить маму с 70-летием. Они весело отметили праздник, провели время вместе.

Но ближе к вечеру Вера расплакалась. Она предположила, что это могло произойти от переизбытка эмоций.

"Видимо, у меня переизбыток эмоций. Потому что к вечеру накатили слезы. И тревога снова поднялась. Хотя сейчас все переживается иначе. И я стала другой", - поделилась Вера в инста-сториз.

Напомним, Вера Брежнева навсегда прекратила сотрудничество с РФ. Однако ее супруг Константин Меладзе за более чем три месяца так и не озвучил свою позицию.

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