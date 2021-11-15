На снимке Додо плавает в фиолетовом купальнике.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева любит побаловать своих фанатов пикантными снимками.

В этот раз знаменитость на своей странице в Instagram в "историях" показала сочную попу.

Читайте также"Шла и рыдала": Надя Дорофеева вспомнила историю из детства и пожаловалась на мамуНа снимке Додо плавает в фиолетовом бикини то ли в водоеме, то ли в бассейне и демонстрирует упругие ягодицы. Стоит отметить, что исполнительница следит за фигурой, поэтому и бахвалится результатами занятий спортом.

"Поднимаем статистику", — написала Дорофеева в подписи под фотографией.

Как сообщалось, Дорофеева недавно была в Египте, где должна была выступить с концертом, но оказалась в больнице. Причиной тому стало несвежее барбекю.

Певица призналась, что лежала в больнице под капельницей. Врачи сразу не смогли вставить ей катетер, поэтому производили эту манипуляцию аж пять раз, у нее остался огромный синяк на руке.

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Автор: Виолетта Орлова