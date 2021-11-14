Певица показала жуткое фото в своем инста-блоге.

Украинская певица Надя Дорофеева недавно была в Египте, где должна была выступить с концертом. Вот только оказалась она не на сцене, а в больнице. Причиной тому стало несвежее барбекю, которое звезда съела накануне выступления.

Так, певица призналась, что пролежала в больнице под капельницей. Но врачи сразу не смогли вставить ей катетер, поэтому производили эту манипуляцию аж пять раз. Мало того, что Надя панически боится уколов, так у нее еще и после "стараний" медиков остался огромный синяк на руке.

"Египет, я не скучаю", - подписала фото Дорофеева.

Читайте такжеПродюсер Верки Сердючки назвал причину смерти его материНапомним, ранее Дорофеева впервые прокомментировала отравление в Египте и показала фото из палаты.

"Со мной случилось сильнейшее отравление. Мне уже лучше. Спасибо, что переживали и поддерживали", - написала тогда Надя.

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Автор: Диана Могилевич