Надя Дорофеева в полурасстегнутой кофточке показала пикантное фото
16:00, 10 июня 2020Звезды
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На фото она позирует в откровенном топе и полурасстегнутой кофточке, из-под которой проглядывает ее грудь.
На фото она позирует в полурасстегнутой ярко-розовой кофточке / Instagram Надя Дорофеева
Украинская певица и участница группы "Время и Стекло" порадовала поклонников пикантным фото.
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Снимок артистка разместила в Instagram.
На фото она позирует в полурасстегнутой ярко-розовой кофточке, из-под которой проглядывает ее грудь. Певица также распустила волосы, заплетя передние пряди в косички, и сделала яркий макияж.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что группа "Время и Стекло" прекращает свое существование.
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