цей матеріал доступний українською

Надя Дорофеева в полурасстегнутой кофточке показала пикантное фото

16:00, 10 июня 2020
Звезды
520 0
На фото она позирует в полурасстегнутой ярко-розовой кофточке / Instagram Надя Дорофеева

Читайте также"Вот это да!": стройная Злата Огневич неожиданно снялась в эротической фотосессии

Снимок артистка разместила в Instagram.

На фото она позирует в полурасстегнутой ярко-розовой кофточке, из-под которой проглядывает ее грудь. Певица также распустила волосы, заплетя передние пряди в косички, и сделала яркий макияж. 

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что группа "Время и Стекло" прекращает свое существование.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица#Надя Дорофеева