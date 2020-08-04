Надя Дорофеева беременна: правда или слухи о звезде
16:51, 04 августа 2020Звезды
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Певица прокомментировала ситуацию.
Надя Дорофеева / фото УНИАН
Украинская певица Надя Дорофеева прокомментировала слухи о своей беременности.
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Сейчас Надя хочет отдохнуть, сообщает "Звездный путь".
Журналисты спросили, не хочет ли Надя отдохнуть после 10-летней работы в группе "Время и Стекло" и уйти в декрет.
"Надя действительно хочет отдохнуть. Но это совершенно не связано с этим (беременностью, - УНИАН)", - сказала Надя.
Также Дорофеева добавила, что ее плоский живот - это подтверждение того, что она не беременна. По словам звезды, у нее даже появился пресс.
Как сообщал УНИАН, Надя Дорофеева без маски и в секси-образе зашла в метро.
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