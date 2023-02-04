Оказалось, что певице пришлось учиться играть на барабанах ради нового клипа.

Известная украинская певица Надя Дорофеева показала окровавленные пальцы и рассказала, на что ей пришлось пойти ради нового клипа "Вотсап". Звезда рискнула и решила научиться играть на барабанах, это далось ей непросто.

"В те две недели у меня была подготовка к сольному концерту в Киеве, а еще съемки новогоднего выступления, запись песни , куча встреч и плюс 3 концерта. Как сюда впихнуть еще и занятия на барабанах??? Как я успею научиться, я же никогда в жизни не играла на ударных... У меня получилось взять 6 занятий", - призналась Дорофеева.

Впрочем, она все равно не сдалась. Игра давалась Наде нелегко, во время съемок клипа она даже поранилась.

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"Клип снят. Все счастливы. Я не верю, что все получилось. На глазах слезы от того, что это было сплошное творчество", - добавила певица.

Напомним, Дорофеева в клипе "Вотсап" снялась мокрой.

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