Телеведущая показала переписку с полицейским в своих социальных сетях.

Украинская телеведущая Леся Никитюк выставила в Instagram видео, которое снимала за рулем автомобиля. Среди ее подписчиков оказался полицейский, который заметил нарушение правил дорожного движения.

Сотрудник правоохранительных органов написал ей об этом в личные сообщения: "Леся Ивановна, я, конечно, вас безгранично люблю и уважаю, но мой профессиональный глаз полицейского заметил нарушение правил дорожного движения".

На такое сообщение Никитюк ответила достаточно лаконично: "Так я же заплатила".

Она добавила, что всегда оплачивает штрафы и пополняет государственную казну.

Напомним, ранее Леся Никитюк сообщила о трагедии. Во время войны погиб молодой парень Ринат, с которым она познакомилась во время съемок программы Ле Маршрутка в Мариуполе.

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