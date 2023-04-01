Истцом выступит основатель центра Comedy Space, благодаря которому комик уехал из страны.

Комик Андрей Щегель, который сбежал из Украины в Турцию и кичился тем, что не будет идти на войну, уже скоро может ответить за свой поступок в суде. Против него будет подавать иск Сергей Чудаев - основатель продюсерского центра Comedy Space. Именно этот центр организовал для Щегеля гастроли, из которых тот так и не вернулся в Украину.

"Своими действиями он подставил большое количество коллег, меня и страну в целом. У него была конкретная цель и задача, которую он должен был выполнить, он за них даже не брался. Такое поведение - это эгоизм и деструктив", - рассказал "24 каналу" Чудаев.

Он отметил, что не поверил в извинения Щегеля. По словам Чудаева, комик выглядел как "напуганный кот, который получил тапком", однако не раскаялся.

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Сейчас же он будет подавать в суд на юмориста из-за того, что тот нарушил условия договора и нанес центру репутационный ущерб. Чудаев отметил, что после скандала у Comedy Space начались определенные проблемы. Речь идет об ухудшении коммуникации с некоторыми артистами.

"Обращение в суд - это инициатива в связи с нарушением договора, в котором говорится, что он должен прибыть на гастроли, принять участие в событиях и вернуться после окончания концертов в Украину. И конечно есть вопрос деловой репутации нашей компании", - добавил Чудаев.

Скандальный побег Щегеля - что известно

В начале марта комик рассказал, что он получил три повестки и бежал в Турцию. Щегель заявил, что он "устал от войны". Кроме этого, комик хвастался тем, что "классно проводит время в комфортной психологической обстановке".

Как оказалось, Щегель смог сбежать из Украины, потому что получил разрешение на выезд для благотворительного концерта. Кроме этого, комик утверждал, что он сделал свой выбор, а те, кто идут на войну, якобы сами выбирают смерть.

Слова Щегеля мало кому понравились. Впоследствии он попытался извиниться. Комик заявил, что никого не хотел обидеть.

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